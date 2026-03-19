Antonio D’Agostino, 49 anni di Giugliano, è stato rilasciato dal carcere di Carinola dopo aver scontato una pena complessiva di 10 anni e 6 mesi per rapine e furti in abitazione. Ora dovrà rispettare un affidamento ai servizi sociali. D’Agostino ha lasciato il carcere senza ulteriori restrizioni.

Antonio D’Agostino, 49 anni, giuglianese, è stato scarcerato dal carcere di Carinola dove stava scontando una pena complessiva di 10 anni e 6 mesi di reclusione per diversi reati, tra cui rapine e furti in abitazione. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Luigi Poziello, del Foro di Napoli Nord. All’uomo è stato concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali, misura che gli permetterà di espiare la pena svolgendo attività lavorativa a Giugliano. D’Agostino aveva già beneficiato in precedenza di permessi premio ed era stato autorizzato a lavorare all’esterno del carcere, elementi che hanno contribuito alla decisione finale di scarcerazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, scarcerato Antonio D’Agostino: affidamento ai servizi sociali dopo condanna per rapine

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