A Roma, due anarchici sono rimasti uccisi in un'esplosione avvenuta negli ex locali dei servizi sociali, che si trovano in un edificio abbandonato. Le finestre dell'edificio sono spente, tranne una che si affaccia sul cortile interno, dove si vede unicamente un'apertura delle imposte. La polizia sta esaminando la scena, mentre si cerca di capire cosa abbia provocato l'esplosione.

Le luci sono spente e solo una delle tre finestre che affaccia sul cortile interno ha le imposte aperte. Da fuori sembra ciò che doveva essere: una delle sedi dei Servizi sociali del Campidoglio. Perfino la targa, che porta ancora impressa la vecchia classificazione dei Municipi di Roma, è ancora lì a ricordarlo. Proprio al fianco di quella porta che l’anarchico Alessandro Mercogliano, 53 anni, ha aperto e chiuso centinaia di volte prima di morire giovedì sera al Parco degli Acquedotti mentre con la sua compagna Sara Ardizzone, 35 anni, stava assemblando un ordigno artigianale per la causa insurrezionalista. Via degli Angeli è una lunga strada alle spalle di Porta Furba nel cuore del Quadraro, uno dei quartieri popolari della Capitale, in cui già terroristi trovarono rifugio negli anni in cui le Nuove Br erano attive. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Anarchici morti a Roma, negli ex locali dei servizi sociali il covo della coppia saltata in aria

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