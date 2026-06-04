Nella notte, zone di Brendola e Montebello sono state colpite da intensi nubifragi, con allagamenti e bombe d’acqua. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per evacuare alcune abitazioni e rimuovere detriti dalle strade. Le operazioni di soccorso sono durate diverse ore, coinvolgendo squadre di emergenza e mezzi specializzati. Nessun ferito grave è stato segnalato, ma le zone hanno subito danni a infrastrutture e proprietà. La situazione resta monitorata, con interventi ancora in corso.

Quali zone di Brendola e Montebello sono state le più colpite?. Come hanno operato i Vigili del Fuoco durante l'emergenza notturna?. Quali danni hanno subito gli spazi pubblici e le abitazioni private?. Perché le infrastrutture locali non hanno retto l'intensità delle piogge?.? In Breve Sindaco Bruno Beltrame e Dino Magnabosco monitorano l'emergenza a Brendola e Montebello Vicentino.. Interventi dei Vigili del Fuoco durante la notte tra il 3 e il 4 giugno 2026.. Soccorritori gestiscono acque in spazi pubblici e privati per ripristinare la circolazione stradale.. Necessità di migliorare drenaggio urbano e manutenzione territoriale per la resilienza locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicentino sotto i nubifragi: bombe d’acqua e allagamenti notturni

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