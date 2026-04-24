Nella giornata di giovedì 23 aprile, le zone di Aragona e Favarotta hanno rilevato rispettivamente 44 e 41 millimetri di pioggia, accompagnate da nubifragi che hanno causato disagi. Il maltempo ha interessato principalmente l'area di Agrigento, per poi attenuarsi con l'arrivo di un'alta pressione che ha riportato condizioni più stabili. Non sono stati segnalati danni significativi o incidenti legati alle precipitazioni.

?? Cosa sapere Aragona e Favarotta registrano 44mm e 41mm di pioggia giovedì 23 aprile. Il maltempo nell'area di Agrigento si esaurisce con l'arrivo dell'alta pressione. Dopo i 44mm di pioggia concentrati ad Aragona nel pomeriggio di giovedì 23 aprile, il maltempo che ha colpito l'area di Agrigento si è ufficialmente esaurito, lasciando spazio a un repentino miglioramento climatico su tutta la penisola. L'instabilità atmosferica che ha interessato meridionale ha mostrato una forza .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aragona sotto l’acqua: 44mm di pioggia tra nubifragi e disagi

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