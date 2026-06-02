In Lombardia, sono stati oltre 430 gli interventi di soccorso tra allagamenti e frane. Le province più colpite sono state quella a nord e quella centrale, con numerosi interventi di pompieri e protezione civile. I sistemi di drenaggio urbano hanno mostrato criticità, con molte strade allagate e smottamenti. Le squadre di soccorso sono intervenute su strade, abitazioni e zone a rischio, mentre le autorità hanno messo in atto misure di emergenza.

? Punti chiave Quali province hanno registrato il maggior numero di interventi critici?. Come hanno reagito i sistemi di drenaggio urbano agli allagamenti?. Quali sono i rischi principali causati dal vento e dalle frane?. Dove si concentrano le zone con maggiore pericolo di smottamenti?.? In Breve Varese registra 147 interventi, seguita da Milano con 89 e Monza Brianza con 75.. 291 soccorsi riguardano allagamenti, mentre 109 riguardano alberi caduti o pericolanti.. Varese, Graffignana e Busto Arsizio guidano la lista dei comuni più colpiti.. Il monitoraggio satellitare e radar segue le criticità in 12 province lombarde.. Oltre 430 interventi dei Vigili del Fuoco per il maltempo in Lombardia: province di Varese e Milano tra le più colpite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia sotto l’acqua: oltre 430 soccorsi tra allagamenti e frane

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