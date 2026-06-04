viaggio nel tempo la festa del rinascimento

Durante la Festa del Rinascimento si sono svolte sfilate in abiti storici e gare tra contrade. Sono stati organizzati spettacoli, percorsi naturalistici e rappresentazioni delle tradizioni locali. La manifestazione ha coinvolto diverse aree della città, attirando numerosi visitatori. Le attività hanno spaziato tra eventi culturali e ricreativi, offrendo un’immersione nel passato. La festa si è conclusa con un corteo finale che ha attraversato le vie principali.

Sfilate in abiti storici, gare tra contrade, spettacoli, percorsi naturalistici e tradizioni enogastronomiche: da questo sabato al 21 giugno torna ad Acquasparta “La Festa del Rinascimento” con la XXVII edizione presentata ieri: "Sarà dedicata a Gabriele e Nicolò, due giovanissimi da poco scomparsi e che fin da piccoli hanno partecipato alla vita di contrada" ha esordito Rossano Pastura, presidente Ente Il Rinascimento ad Acquasparta. Il tema portante, ha proseguito, sarà ’Oltre l’occhio umano, il Rinascimento tra visibile e invisibile’: "Un percorso culturale che attraversa scienza, filosofia e arte, ispirato alla nuova visione dell’uomo elaborata nel Rinascimento", grazie alla nascita di nuovi strumenti di osservazione come il microscopio e il cannocchiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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