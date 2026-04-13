Fili del tempo a Gorlago viaggio nel tempo attraverso il tirannicidio

A Gorlago si tiene il settimo appuntamento della rassegna storica “Fili del Tempo”, un’iniziativa promossa dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo. L’evento propone un viaggio nel passato attraverso il tema del tirannicidio, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire aspetti storici legati a questo argomento. La serata si inserisce in un calendario dedicato alla scoperta di episodi e figure chiave della storia antica e moderna.

Settimo appuntamento della rassegna storica “Fili del Tempo”, promossa dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo. Venerdì 17 aprile, alle 20.30, alla sala consiliare in viale Facchinetti a Gorlago (Bg) si tiene l’incontro “Il tirannicidio dall’antichità all’età contemporanea”. Se ne parla con Aldo Andrea Cassi, professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, dove insegna Storia del diritto contemporaneo, Antropologia giuridica e Storia del diritto e della giustizia. L’incontro propone un viaggio attraverso una delle espressioni più estreme e sorprendenti della conflittualità politica nella storia occidentale: il tirannicidio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

“Fili del tempo”, il programma dell’edizione 2026Sono numerosi gli appuntamenti in programma per la rassegna culturale a carattere storico “Fili del tempo”, organizzata dalla Rete Bibliotecaria...

A maggio ad Ancona è ancora tempo di "Popsophia": un viaggio attraverso il pensiero filosofico, il cinema e la musicaDall’8 al 10 maggio 2026, il Teatro delle Muse di Ancona ospiterà la nuova edizione di Popsophia.