A Carpi, la storia e la cultura si incontrano in un percorso tra arte e gastronomia. Il centro storico ospita il Palazzo dei Pio, mentre la mostra «Non di solo pane» approfondisce gli aspetti culinari del Rinascimento. Questa combinazione di elementi offre ai visitatori un’occasione di scoperta, unendo l’eredità artistica alle tradizioni culinarie dell’epoca. La città si presenta così come un punto di riferimento per chi desidera conoscere più da vicino il passato rinascimentale.

Nel cuore della Pianura Padana, tra Palazzo dei Pio e la mostra «Non di solo pane» dedicata alla cucina del Rinascimento. Un itinerario tra arte, storia, teatro e tradizioni enogastronomiche, fino al Campo di Fossoli e al Museo del Deportato. Un po’ defilata rispetto alle più note Reggio, Modena e Mantova, Carpi è davvero un gioiellino che merita una visita. Fosse solo per Piazza dei Martiri, fra le più grandi d’Italia, sul cui perimetro si affacciano l’imponente Palazzo dei Pio, la cattedrale barocca, il Teatro Civico e uno straordinario susseguirsi di portici dalle volte a botte, decorati da affreschi e stemmi araldici, eredità degli eleganti edifici nobiliari del Rinascimento. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Carpi, tra arte e sapori: un viaggio nel cuore del Rinascimento

Cosenza: tra arte antica e vita quotidiana, un viaggio nel cuore della Calabria inaspettatoA Cosenza, in pieno cuore della Calabria, si cela un’identità urbana che sfugge ai classici percorsi turistici.

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Auguri di Buona Pasqua dal Teatro Comunale di Carpi Ci prendiamo una breve pausa… ma torniamo subito in scena! Botteghino aperto da martedì 7 aprile Martedì e giovedì 10.00–14.00 Mercoledì e venerdì 17.30–19.30 Sabato 10.00–18.00 facebook