Viadotto Sailetto | due anni di lavori e nuovi sensi di marcia
Dopo due anni di lavori, il viadotto Sailetto ha riaperto con nuovi sensi di marcia. I veicoli provenienti da Mantova in direzione Suzzara ora seguono percorsi modificati, mentre i mezzi pesanti sulla SP 50 devono affrontare deviazioni obbligatorie. Le modifiche alle rotte sono state implementate per completare i lavori e migliorare la viabilità nella zona.
Come cambieranno i percorsi per chi viaggia da Mantova a Suzzara?. Quali deviazioni obbligatorie dovranno seguire i mezzi pesanti sulla SP 50?. Perché la Provincia ha deciso di intervenire subito su questa struttura?. Quanto dureranno le restrizioni alla circolazione sul viadotto di Sailetto?.? In Breve Lavori su struttura del 1961 con 30 campate e luci da 18,40 metri.. Veicoli sotto le 7,5 tonnellate percorreranno senso unico verso Suzzara.. Mezzi pesanti devieranno obbligatoriamente sulla SP 50 verso Motteggiana.. Intervento necessario per non perdere i finanziamenti provinciali già disponibili.. Il viadotto di Sailetto si ferma per due anni: dal 9 giugno cambiano i flussi sul ponte di Borgoforte. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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