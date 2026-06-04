Viadotto Sailetto | due anni di lavori e nuovi sensi di marcia

Notizia in breve

Dopo due anni di lavori, il viadotto Sailetto ha riaperto con nuovi sensi di marcia. I veicoli provenienti da Mantova in direzione Suzzara ora seguono percorsi modificati, mentre i mezzi pesanti sulla SP 50 devono affrontare deviazioni obbligatorie. Le modifiche alle rotte sono state implementate per completare i lavori e migliorare la viabilità nella zona.