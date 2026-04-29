Viadotto Sente | lavori di manutenzione della durata di circa due mesi per riaprire parzialmente il ponte

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha annunciato che i lavori di manutenzione sul viadotto Sente dureranno circa due mesi, con l’obiettivo di permettere una riapertura parziale del ponte. Sono in corso interventi di verifica e consolidamento per garantire la sicurezza della struttura. La comunicazione arriva in seguito alle attività di controllo sullo stato del viadotto, che hanno richiesto un intervento tempestivo.

Sugli interventi riguardanti il viadotto Sente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti interviene con alcune precisazioni.“È stata depositata la relazione tecnica con cui viene confermata l’esecuzione di ulteriori lavori di manutenzione della durata stimata di circa due mesi. Questi.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavori sul ponte di Ragone, l'assessore: "Necessari ancora circa due mesi" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ponte sul Trigno e Viadotto Sente: stanziati oltre 27 milioni di euro, lavori urgenti in due mesi; Viadotto Sente: Marone, 'lavori manutenzione per due mesi'; Ponte Sente, il Ministero chiarisce: riapertura a senso unico tra circa due mesi e ulteriori sette milioni di euro; Viadotto Sente, Salvini: Riapertura possibile in due mesi. Il viadotto Sente spacca il centrodestra, Marone (Molise) attacca Magnacca (Abruzzo): Sei strumentale. E lei replica: La competenza è tuaPolemica tra gli assessori Marone e Magnacca sul ponte Sente, chiuso da 8 anni. Tra annunci e repliche, resta l’attesa per la riapertura ... primonumero.it Viadotto Sente, Salvini: Riapertura possibile in due mesiIl ministro al question time al Senato: Entro il 28 la relazione Anas. Per la definitiva messa in sicurezza pronti a stanziare i sei milioni che ancora mancano ... rainews.it Due interventi strategici per il Molise nella fase operativa: oltre 27 milioni complessivi tra ponte sul Trigno e viadotto Sente-Longo - facebook.com facebook Viadotto Sente: Marone, 'lavori manutenzione per due mesi'. L'assessore regionale alle Infrastrutture, 'si lavori tutti insieme' #ANSA x.com