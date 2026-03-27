Venerdì mattina sulla Tangenziale Est di Milano si sono verificati due incidenti che hanno causato lunghe code in entrambe le direzioni. Gli eventi si sono verificati tra le 9 e le 10.30, interrompendo il normale flusso di veicoli e creando congestioni significative lungo il tratto interessato. La viabilità si è notevolmente rallentata, con disagi per gli automobilisti in transito.

Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dei due incidenti e hanno gestito il deflusso delle auto per permettere la rimozione dei veicoli incidentati Venerdì nero per la viabilità milanese sulla Tangenziale Est (A51). Tra le 9 e le 10.30, due distinti incidenti stradali hanno paralizzato il traffico cittadino in entrambe le direzioni di marcia, creando code chilometriche e disagi pesanti per i pendolari. Il primo blocco critico si è registrato in direzione Sud, all’altezza del chilometro 10.3. Lo scontro, che ha visto coinvolte diverse autovetture, ha generato in pochi minuti una colonna di veicoli lunga oltre 6 chilometri, estesa tra le uscite della Ss 11 Cascina Gobba-Treviglio e lo svincolo Camm. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Due incidenti mandano in tilt il traffico in tangenziale a Milano: code lunghissime nei due sensi di marcia

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