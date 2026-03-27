Due incidenti mandano in tilt il traffico in tangenziale a Milano | code lunghissime nei due sensi di marcia
Venerdì mattina sulla Tangenziale Est di Milano si sono verificati due incidenti che hanno causato lunghe code in entrambe le direzioni. Gli eventi si sono verificati tra le 9 e le 10.30, interrompendo il normale flusso di veicoli e creando congestioni significative lungo il tratto interessato. La viabilità si è notevolmente rallentata, con disagi per gli automobilisti in transito.
Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dei due incidenti e hanno gestito il deflusso delle auto per permettere la rimozione dei veicoli incidentati Venerdì nero per la viabilità milanese sulla Tangenziale Est (A51). Tra le 9 e le 10.30, due distinti incidenti stradali hanno paralizzato il traffico cittadino in entrambe le direzioni di marcia, creando code chilometriche e disagi pesanti per i pendolari. Il primo blocco critico si è registrato in direzione Sud, all’altezza del chilometro 10.3. Lo scontro, che ha visto coinvolte diverse autovetture, ha generato in pochi minuti una colonna di veicoli lunga oltre 6 chilometri, estesa tra le uscite della Ss 11 Cascina Gobba-Treviglio e lo svincolo Camm. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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