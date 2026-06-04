Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 18 | 40

Il servizio Astral Infomobilità della Regione Lazio segnala aggiornamenti sulla viabilità a Roma. Alle 18:40 del 4 giugno 2026, vengono fornite informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi in tempo reale. Il servizio viene trasmesso regolarmente per informare i cittadini sugli interventi e le condizioni della rete stradale nella zona. Nessun dettaglio specifico su incidenti o chiusure è stato comunicato in questa breve nota.

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