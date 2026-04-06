Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 6 aprile 2026, Astral ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio. L'informazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disservizi sulla rete stradale della zona romana. Il servizio di infomobilità fornisce dettagli sui flussi di veicoli e sulle eventuali interruzioni o rallentamenti in atto, offrendo un quadro aggiornato della situazione per gli automobilisti.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto e buona Pasquetta infomobilità un servizio della regione Lazio un dito All'attenzione perché in transito sulla strada provinciale 3 di Filettino a causa di un incidente al momento è chiuso il tratto all'altezza del chilometro 2 In entrambe le direzioni ripercussioni al traffico con code sul tratto interessato traffico che è intenso sulla rete viaria per i primi rientri dal tradizionale gita di Pasquetta Iniziamo dalla A1 Roma Napoli dove ci sono code a tratti tra Anagni e Valmontone per sesso Roma stessa situazione sulla A24 roma-teramo tra Vicovaro Mandela e Castel Madama di rientro anche sulla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com

La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di martedì 24 marzo nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione facebook