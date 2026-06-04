Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 08 | 40

Da romadailynews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il servizio di Astral Infomobilità segnala variazioni alla viabilità a Roma e nel Lazio del 4 giugno 2026 alle 8:40. Sono stati segnalati lavori in corso e restrizioni temporanee su alcune strade della regione. La circolazione viene monitorata costantemente e aggiornamenti vengono forniti in tempo reale. Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

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