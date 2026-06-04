Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 08 | 40
Il servizio di Astral Infomobilità segnala variazioni alla viabilità a Roma e nel Lazio del 4 giugno 2026 alle 8:40. Sono stati segnalati lavori in corso e restrizioni temporanee su alcune strade della regione. La circolazione viene monitorata costantemente e aggiornamenti vengono forniti in tempo reale. Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare eventuali percorsi alternativi.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria del territorio partiamo da traffico sulla A1 Roma Napoli code tra Valmontone San Cesareo verso Roma sempre verso la capitale incidente tra San Vittore Cassino prestare attenzione sul Raccordo Anulare codini interna tra le uscite Casilina e Appia in esterna si rallenta dalla Salaria a Casal del Marmo poi dal Aurelia Pescaccio anche dalla Prenestina la Nomentana cose sotto la turbano della 24 dalla raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro traffico intenso anche sulle. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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