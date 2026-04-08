Alle prime ore del mattino, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio mostra alcune variazioni. Secondo gli aggiornamenti di Astral Infomobilità, il servizio di informazione sulla mobilità segnala alcuni disagi e interventi in corso lungo le principali arterie stradali. La situazione viene monitorata costantemente, con aggiornamenti pubblicati regolarmente per consentire agli automobilisti di pianificare i propri spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico momento Come di consueto in queste prime ore del mattino sulla rete viaria regionale Anche a causa della ripresa delle attività scolastiche ma partiamo dalla Pontina dove un incidente provoca code Trabia Apri janai castagneta in direzione Roma ancora un incidente su via di Pratica provoca code tra via del mare e via Arno In entrambe le direzioni e arriviamo a Roma sulla 91 Roma Fiumicino traffico intenso pure tra l'ANSA del Tevere e il viadotto della Magliana in direzione centro code per traffico intenso Anche sul. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 08:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le code sulla Pontina...

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 20 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento di consueto in ... romadailynews.it

Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com

Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook