È stata inaugurata la scuola in via Tronzano 20 dopo i lavori di ristrutturazione. I lavori sono stati completati senza interrompere le lezioni, grazie a interventi programmati in modo da evitare disagi. Tra le novità introdotte ci sono tecnologie che migliorano il comfort degli studenti, come sistemi di riscaldamento e ventilazione avanzati. La scuola ora presenta anche spazi rinnovati e strumenti digitali per l’apprendimento.

Come sono stati gestiti i lavori senza interrompere le lezioni? Quali innovazioni tecnologiche migliorano il comfort degli alunni? Quanto è stato investito esattamente per questo intervento? Perché questo progetto è fondamentale per la rigenerazione di Barriera??? In Breve Investimento di 1,14 milioni di euro tramite fondi PNRR e Piano Integrato Urbano. Partecipazione di assessora Carlotta Salerno e presidente Valerio Lomanto al taglio nastro. Amministrazione comunale destina oltr . 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Ameve.eu - Via Tronzano 20: inaugurata la scuola Perempruner dopo i lavori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inaugurata la scuola rimessa a nuovoIl ministro dell’Istruzione e del Merito ha visitato una scuola della Valchiavenna durante una giornata in provincia di Sondrio.

Dopo oltre 20 anni si rifà la Sp Tolemaide, al via i lavori sul primo tratto: cantiere da 1,3 milioniDopo più di vent’anni, si riprendono i lavori sulla strada provinciale 136 ‘Tolemaide’.

Argomenti più discussi: Inaugurati oggi i rinnovati spazi di nido e scuola per l’infanzia Giancarlo Perempruner di via Tronzano; Torino, inaugurata la scuola Perempruner dopo la riqualificazione da 1,14 milioni di euro; Torino Cambia: rinnovata la scuola di via Tronzano. Investimento PNRR da oltre 1 milione di euro.