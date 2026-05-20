Dopo oltre 20 anni si rifà la Sp Tolemaide al via i lavori sul primo tratto | cantiere da 1,3 milioni

Da riminitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo più di vent’anni, si riprendono i lavori sulla strada provinciale 136 ‘Tolemaide’. Il cantiere, che coinvolge il tratto tra la rotatoria ‘Mitica’ e quella sulla strada statale 16, sarà aperto ufficialmente lunedì 8 giugno. L’intervento prevede una spesa di 1,3 milioni di euro e rappresenta la prima fase di un progetto di riqualificazione che interesserà l’intera arteria nel prossimo periodo. La riapertura del cantiere segna l’inizio dei lavori di sistemazione di questa porzione di strada.

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Aprirà lunedì, 8 giugno, il cantiere dei lavori per la sistemazione del primo tratto della SP 136 ‘Tolemaide’, quello tra la rotatoria ‘Mitica’ e la rotatoria sulla SS 16. Ad annunciarlo il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad: “Il pieno ripristino della percorribilità in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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