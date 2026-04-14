Inaugurata la scuola rimessa a nuovo

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha visitato una scuola della Valchiavenna durante una giornata in provincia di Sondrio. L'edificio è stato riaperto dopo lavori di ristrutturazione e messa a norma. La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina, alla presenza di rappresentanti locali. La scuola, che ospita studenti di diverse età, è stata oggetto di interventi per migliorare le condizioni degli ambienti scolastici.

Prima tappa in Valchiavenna nel lunedì “targato“ Sondrio del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ieri mattina a Villa di Chiavenna per l’inaugurazione della scuola dell’infanzia e primaria Giovanni Bertacchi, oggetto di un intervento da un milione di euro - 900mila dei quali garantiti da Regione Lombardia con il bando Recap - per la realizzazione della mensa, il rifacimento del tetto, la posa del cappotto isolante, la sostituzione dei serramenti e tanti bei decori, sia all’esterno che dentro l’edificio costruito negli anni Cinquanta. Un momento significativo per l’intera comunità, reso eccezionale dalla presenza del ministro, giunto sino al piccolo Comune di frontiera guidato da Giuseppe Pedrini per una giornata importante per il paese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inaugurata la scuola rimessa a nuovo Leggi anche: Percorso protetto . Inaugurata la strada che porta a scuola Maniago, inaugurata la scuola Manzoni rinnovata: "Un investimento sul futuro"Si è tenuta sabato 24 gennaio a Maniago l’inaugurazione della scuola primaria “Alessandro Manzoni”, completamente rinnovata. Montevecchia, inaugurazione della scuola dell'infanzia - D&F