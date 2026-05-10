Nel sabato di Serie A Gold 2026 di baseball, l’Unipol Fortitudo Bologna ha ottenuto due vittorie, consolidando la propria posizione. Nel frattempo, la squadra di Parma ha incontrato delle difficoltà, fermandosi in questa giornata. La competizione prosegue con altri incontri e sfide tra le diverse squadre del campionato.

Un doppio successo significativo per l’ Unipol Fortitudo Bologna nella Serie A Gold 2026 di baseball. Dopo il successo in gara-1 la squadra emiliana ha battuto Nettuno anche nella seconda partita, avvicinandosi al vertice occupato da Parmaclima, per l’occasione frenata da Macerata. L’Unipol nello specifico ha superato la 1945 per 4-9, indirizzando il match fin dalle battute iniziali, complice un big inning al primo turno dove sono arrivati la bellezza di otto punti. Mezzo passo falso invece per l’appena citata Parma, la quale ha dovuto cedere il passo in gara-1 all’Hotsand per 6-2, per poi vincere gara-2 finita per 5-6 dopo due extra inning, Tutto facile invece per San Marino, capace di battere Collecchio per 11-0 e per 8-2, mentre si sono divisi la posta la Big Mat Grosseto e Reggio Emilia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Baseball, San Marino a passo spedito nel sabato di Serie A Gold, bene Bologna. Frena Parma

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