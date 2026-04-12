Tragedia al Passo San Pellegrino | morto il 25enne Pietro Serafin

Da trentotoday.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 25 anni è morto ieri, sabato 11 aprile, in un incidente avvenuto al Passo San Pellegrino, tra il Veneto e il Trentino. La vittima, residente a Mestre, è rimasta coinvolta in un episodio che ha causato la sua morte poco distante dal confine tra le due regioni. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Una tragedia a pochi passi dal confine, una vita – troppo giovane – spezzata troppo presto: è quanto accaduto al 25enne Pietro Serafin, residente alla Gazzera di Mestre, in provincia di Venezia, che ieri, sabato 11 aprile, ha perso la vita tra i versanti veneto e trentino.L’incidente mortaleIl.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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