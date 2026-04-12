Tragedia al Passo San Pellegrino | morto il 25enne Pietro Serafin

Un giovane di 25 anni è morto ieri, sabato 11 aprile, in un incidente avvenuto al Passo San Pellegrino, tra il Veneto e il Trentino. La vittima, residente a Mestre, è rimasta coinvolta in un episodio che ha causato la sua morte poco distante dal confine tra le due regioni. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Una tragedia a pochi passi dal confine, una vita – troppo giovane – spezzata troppo presto: è quanto accaduto al 25enne Pietro Serafin, residente alla Gazzera di Mestre, in provincia di Venezia, che ieri, sabato 11 aprile, ha perso la vita tra i versanti veneto e trentino.L’incidente mortaleIl.🔗 Leggi su Trentotoday.it Pietro Serafin finisce contro un albero in sella alla Kawasaki e muore a 24 anniMESTRE - Prime giornate di sole, temperature miti e le strade del Bellunese si sono riempite di motociclisti. Jole Galli domina a Passo San Pellegrino: vittoria azzurra in Coppa del MondoLa tappa di Coppa del Mondo di Passo San Pellegrino si apre nel segno di Jole Galli, protagonista assoluta nella gara femminile, mentre al maschile...