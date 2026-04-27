Dopo Ranieri fuori Massara | la Roma cerca un nuovo direttore sportivo

Dopo l'addio di Ranieri, la dirigenza della Roma ha deciso di sostituire il direttore sportivo con un altro professionista. In una dichiarazione ufficiale, è stato detto che Massara, considerato una persona molto valida, non ha avuto un buon feeling dal punto di vista tecnico con la squadra. La società sta ora cercando un nuovo responsabile per il settore sportivo.

“Massara è una bravissima persona ma sotto l'aspetto tecnico non siamo riusciti a creare un collante, un feeling”. Così Gian Piero Gasperini ha “silurato” in maniera più o meno delicata Massara, ovvero l’uomo mercato della Roma e con cui non sono mancati scontri. Parole decise del tecnico, che ha.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Roma, dopo Ranieri salta anche Massara: ecco chi può arrivare, non è Giuntoli; Gasperini-Ranieri, botta e risposta: La Roma è davanti a tutto, tirato dentro questa situazione; Io via per scelta del club; Gasperini: Il comunicato su Ranieri? La fiducia della società non mi è mai mancata. Con Massara non siamo riusciti ad avere un feeling...; La Roma non è più di Ranieri, la società ha scelto Gasperini, per Sir Claudio si aprono le porte della Nazionale.

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2014 Claudio Ranieri fallisce come Ct della Grecia e viene licenziato dopo una clamorosa sconfitta casalinga con le Far Oer 2016 Claudio Ranieri vince il titolo più incredibile di sempre in Inghilterra alla guida del Leicester Stesso allenatore, due esperienze o - facebook.com facebook

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