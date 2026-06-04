Via Limitese avrà il parco e il parcheggio

Lungo via Limitese sarà realizzato un nuovo parco pubblico e un parcheggio. Il progetto, del valore superiore a 265mila euro, è stato approvato attraverso un piano attuativo tra il Comune e un soggetto privato. La zona verrà attrezzata con aree verdi e spazi destinati alla sosta, con lavori già avviati e in fase di realizzazione.

VINCI In via Limitese sorgeranno un nuovo spazio verde ed un parcheggio pubblico. E’ quel che prevede il Piano attuativo tra il Comune di Vinci ed il soggetto privato che si occuperà dell’operazione complessiva da oltre 265mila euro. Un’opera di matrice privata che ha come obiettivo primario la riqualificazione di un’area produttiva, ma che avrà benefici anche per la collettività: condizione necessaria sufficiente per il via libera all’intervento, da parte del Comune, è rappresentata dal completamento di un parcheggio di oltre mille metri quadri (per diciassette posti auto) ad utilizzo pubblico. Uno spazio di sosta che il soggetto privato si... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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