Anche Gravina avrà il suo skate park nel parco Borsellino

A Gravina di Catania sono terminati i lavori di riqualificazione e ampliamento di due aree giochi, una in piazza Risorgimento e l’altra nel parco comunale

Conclusi i lavori di riqualificazione in piazza Risorgimento e all'interno del parco comunale "San Paolo - Rita Privitera" Si sono conclusi i lavori di riqualificazione e implementazione di due parchi giochi di Gravina di Catania già precedentemente realizzati dall'amministrazione comunale, uno in piazza Risorgimento, l'altro all'interno del parco comunale "San Paolo - Rita Privitera". Nello specifico, sono stati installati nuovi giochi che hanno sostituito quelli fatiscenti, è stata realizzata la pavimentazione antitrauma con materiale antiurto tale da assorbire gli impatti e ridurre il rischio di infortuni in caso di caduta ed è stata realizzata la nuova ringhiera. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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