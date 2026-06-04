Via libera della Camera al Ddl sul nucleare | mini reattori al posto delle vecchie centrali

Notizia in breve

La Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge sul nucleare, che prevede l’installazione di mini reattori al posto delle vecchie centrali. Dopo il via libera delle commissioni Ambiente e Attività produttive, il testo è passato all’esame del Senato. La legge riguarda l’introduzione di tecnologie nucleari di piccole dimensioni e sarà soggetta a ulteriori scrutinî parlamentari. Ora il provvedimento si trova in fase di discussione al Senato per eventuali modifiche o approvazione definitiva.