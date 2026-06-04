Via libera della Camera al Ddl sul nucleare | mini reattori al posto delle vecchie centrali
La Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge sul nucleare, che prevede l’installazione di mini reattori al posto delle vecchie centrali. Dopo il via libera delle commissioni Ambiente e Attività produttive, il testo è passato all’esame del Senato. La legge riguarda l’introduzione di tecnologie nucleari di piccole dimensioni e sarà soggetta a ulteriori scrutinî parlamentari. Ora il provvedimento si trova in fase di discussione al Senato per eventuali modifiche o approvazione definitiva.
È arrivato il via libera della Camera al disegno di legge delega sull’ energia nucleare sostenibile con 155 sì, 86 no e 8 astenuti. Con l’approvazione dell’Aula di Montecitorio il provvedimento, presentato a ottobre 2025 su iniziativa del Governo per rilanciare il nucleare sostenibile, passa ora all’esame di Palazzo Madama. Il testo contiene numerose novità, dallo smantellamento degli impianti già presenti sul territorio nazionale alla possibilità per i Comuni di candidarsi a ospitare i nuovi siti. Il disegno di legge, come spiegato nella relazione introduttiva del testo, mira a intervenire nell’ambito della produzione di energia da fonte... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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