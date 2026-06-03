nucleare sostenibile legge delega alla camera e ipotesi navi con mini reattori

Notizia in breve

La legge delega sulla produzione di energia nucleare sostenibile è stata approvata alla Camera. Tra le ipotesi discusse ci sono anche navi dotate di mini-reattori nucleari. La proposta prevede l’installazione di impianti nucleari di piccole dimensioni e la possibilità di utilizzare navi come piattaforme energetiche. La discussione parlamentare si concentra sulle modalità di realizzazione e regolamentazione di queste tecnologie.