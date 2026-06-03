Nucleare sostenibile legge delega alla Camera e ipotesi navi con mini-reattori
La legge delega sulla produzione di energia nucleare sostenibile è stata approvata alla Camera. Tra le ipotesi discusse ci sono anche navi dotate di mini-reattori nucleari. La proposta prevede l’installazione di impianti nucleari di piccole dimensioni e la possibilità di utilizzare navi come piattaforme energetiche. La discussione parlamentare si concentra sulle modalità di realizzazione e regolamentazione di queste tecnologie.
Il ritorno del nucleare in Italia passa dal Parlamento ma anche, forse, dal mare. Mentre la Camera avvia l’esame del disegno di legge delega sull’ energia nucleare sostenibile, il Governo Meloni guarda infatti a una possibile sperimentazione che coinvolgerebbe navi mercantili che potrebbero venire dotate di mini-reattori. Cosa prevede la legge sul nuovo nucleare. L’ipotesi è stata illustrata dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha confermato l’esistenza di un confronto con Fincantieri. Il provvedimento approdato alla Camera è il primo tassello del percorso immaginato dall’esecutivo per riportare il nucleare in Italia, così da abbattere il costo dell’energia riducendo la dipendenza dall’estero. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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