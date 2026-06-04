Via Francigena boom del giro d’affari | quanto spende al giorno in media chi la fa

La Via Francigena, antica strada di pellegrinaggio che collegava Canterbury a Roma, attraversa oggi l’Italia da nord a sud, passando per paesaggi vari tra colline, borghi e città d’arte. Il giro d’affari generato dal turismo lungo il percorso è in crescita, con i pellegrini che spendono in media una certa cifra al giorno. La via vede un aumento di visitatori, portando a un incremento delle spese giornaliere per servizi, alloggi e ristorazione lungo il tracciato.

Roma, 4 giugno 2026 – Antica via di pellegrinaggio che nel Medioevo collegava Canterbury a Roma, la Via Francigena attraversa oggi l’Italia dalle Alpi al Salento, tra colline toscane, borghi medievali, strade bianche e città d’arte. Uno dei percorsi di viaggio lento più estesi d’Europa, oggi torna al centro dell’interesse turistico internazionale. Il cammino odierno della Via Francigena. Il cammino italiano inizia a 2.473 metri di quota, poco dopo il valico alpino del Passo del Gran San Bernardo, scende verso Aosta tra i pascoli, proseguendo lungo il Piemonte con Vercelli e Pavia. Entra in Lombardia e poi raggiunge l’Emilia-Romagna lungo la Pianura Padana fino a Fidenza, e affronta l’unica vera salita appenninica del nord al Passo della Cisa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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