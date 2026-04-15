Salone del Mobile a Milano spesa record da 255 milioni | quanto costa dormire in città e chi spende di più

Da milanotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Salone del Mobile a Milano, la spesa turistica raggiunge i 255 milioni di euro, segnando un incremento del 14,7 per cento rispetto all’anno precedente. La manifestazione attrae molti visitatori, che contribuiscono significativamente all’economia locale. I costi di soggiorno in città variano a seconda delle strutture e delle zone, con alcune categorie di ospiti che spendono di più rispetto ad altre.

A Milano la spesa turistica legata al Salone del Mobile supererà i 255 milioni di euro, con una crescita del 14,7 per cento rispetto allo scorso anno. È la stima principale del centro studi di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza per l'edizione 2026, che si terrà dal 21 al 26 aprile a Fiera.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Quanto costa dormire a Milano durante la Design Week? Quattro volte in più del solito. Rincari fino al 265%Milano, 7 aprile 2026 - Ogni anno, a fine aprile, Milano entra in modalità Design Week.

Olimpiadi 2026, i prezzi degli hotel a Milano? Più alti per il Salone del Mobile e il FuorisaloneMilano, 3 febbraio 2026 – Milano è ricca di grandi eventi e, per questo, molto attrattiva.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Guida pratica al Salone del Mobile.Milano 2026; Al Salone del Mobile i nuovi arredi puntano su forme avvolgenti e stile senza tempo; Il Best of del Salone del Mobile 2025: la nostra selezione dopo la visita; Salone del Mobile, alcune disdette di espositori per la guerra in Iran. Ma i biglietti venduti sono ai livelli degli anni scorsi.

Arriva il Salone del Mobile 2026 a Milano: le stime di Confcommercio parlano di un indotto da oltre 255 milioni di euroA trainare l’economia del Salone del Mobile sono soprattutto i turisti stranieri, mentre cala la capacità di spesa degli italiani in un contesto economico ancora incerto ... varesenews.it

salone del mobile salone del mobile aSalone del Mobile, a Milano spesa record da 255 milioni: quanto costa dormire in città (e chi spende di più)Mentre la spesa degli italiani cala, gli stranieri trainano un business da record: hotel occupati al 90% e tariffe medie che superano i 250 euro al giorno. I dati Confcommercio ... milanotoday.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.