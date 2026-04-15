Salone del Mobile a Milano spesa record da 255 milioni | quanto costa dormire in città e chi spende di più

Durante il Salone del Mobile a Milano, la spesa turistica raggiunge i 255 milioni di euro, segnando un incremento del 14,7 per cento rispetto all’anno precedente. La manifestazione attrae molti visitatori, che contribuiscono significativamente all’economia locale. I costi di soggiorno in città variano a seconda delle strutture e delle zone, con alcune categorie di ospiti che spendono di più rispetto ad altre.

A Milano la spesa turistica legata al Salone del Mobile supererà i 255 milioni di euro, con una crescita del 14,7 per cento rispetto allo scorso anno. È la stima principale del centro studi di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza per l'edizione 2026, che si terrà dal 21 al 26 aprile a Fiera.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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