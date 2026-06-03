Via Francigena boom del turismo lento | la Lombardia al centro del cammino europeo

Notizia in breve

Lungo la Via Francigena, il turismo lento registra un incremento significativo, con la Lombardia che si conferma come una delle tappe principali del percorso europeo. Molti escursionisti e camminatori scelgono di attraversare questa regione, attirando un flusso crescente di visitatori. Le strade e i sentieri della regione vedono un afflusso di persone che preferiscono muoversi a piedi o in modo slow, valorizzando il territorio e le sue peculiarità.