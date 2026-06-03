Via Francigena boom del turismo lento | la Lombardia al centro del cammino europeo
Lungo la Via Francigena, il turismo lento registra un incremento significativo, con la Lombardia che si conferma come una delle tappe principali del percorso europeo. Molti escursionisti e camminatori scelgono di attraversare questa regione, attirando un flusso crescente di visitatori. Le strade e i sentieri della regione vedono un afflusso di persone che preferiscono muoversi a piedi o in modo slow, valorizzando il territorio e le sue peculiarità.
Cresce il turismo lento lungo la Via Francigena e la Lombardia si conferma uno dei territori simbolo del cammino europeo. Nel 2025 sono state distribuite quasi 20mila credenziali del pellegrino lungo l’intero itinerario, con un incremento del 35,95% rispetto all’anno precedente e una presenza. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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