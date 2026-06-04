Via del Mare | ok ai 36 milioni per il restyling dello stadio
Approvati 36 milioni di euro per il restyling dello stadio in via del Mare. Restano da chiarire come saranno tutelati i fondi dopo il taglio della Legge di Bilancio. Le tempistiche esatte per la conclusione dei lavori non sono state ancora comunicate. La decisione è stata presa in sede di approvazione del bilancio statale. Nessuna indicazione è stata fornita sulle modalità di monitoraggio dei fondi pubblici.
Come verranno protetti i fondi dopo il taglio della Legge di Bilancio?. Quali sono le tempistiche esatte per la fine dei lavori?. Cosa cambierà concretamente con l'installazione della copertura integrale?. Chi ha garantito la disponibilità dei fondi durante l'incontro ministeriale?.? In Breve Taglio di 8,5 milioni dalla Legge di Bilancio compensato da nuovi stanziamenti. Parlamentari Congedo, Gabellone e Stefanazzi hanno garantito la continuità del progetto. Lavori completi entro l'inizio della stagione calcistica 2026-2027. Copertura integrale per adeguare l'impianto agli standard internazionali dei Giochi del Mediterraneo. Il restyling del Via del Mare riceve il via libera dai fondi governativi per i Giochi del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Lecce, il Via del Mare si rifà il look: si smonta la copertura
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