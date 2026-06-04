Via del Mare | ok ai 36 milioni per il restyling dello stadio

Notizia in breve

Approvati 36 milioni di euro per il restyling dello stadio in via del Mare. Restano da chiarire come saranno tutelati i fondi dopo il taglio della Legge di Bilancio. Le tempistiche esatte per la conclusione dei lavori non sono state ancora comunicate. La decisione è stata presa in sede di approvazione del bilancio statale. Nessuna indicazione è stata fornita sulle modalità di monitoraggio dei fondi pubblici.