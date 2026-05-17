Recentemente, è stato comunicato che i fondi destinati al restyling dello stadio Arechi sono stati sbloccati. La notizia è arrivata attraverso un annuncio di una figura di rilievo in ambito regionale. La decisione di liberare le risorse era attesa da tempo e riguarda un intervento che coinvolge il miglioramento delle strutture sportive della zona. La comunicazione ufficiale ha fornito pochi dettagli aggiuntivi sui tempi e sull’entità del finanziamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Roberto Fico ha annunciato lo sblocco dei fondi per il restyling dello stadio Arechi. “Sì, è quello che avevo detto, era una cosa che avevo garantito. Era già in corso e adesso andiamo avanti”, ha assicurato il presidente della Regione Campania nella tappa di Nova a Salerno, a cui ha fatto eco l’assessora regionale Claudia Pecoraro, confermando che “la situazione è stata sbloccata”. “Si è riusciti a trovare una fonte di finanziamento diversa per lo stadio Arechi. Sapete bene – ha ricordato l’assessora – che dalla rivisitazione medio termine è emerso che sul Fesr non potevano essere portati gli impianti sportivi, quindi purtroppo la ristrutturazione dell’Arechi insieme poi ai lavori sul Palatulimieri rimaneva bloccata”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’annuncio di Fico (Regione Campania): “Sbloccati fondi per il restyling dello stadio Arechi”

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