mondiali 2026 il restyling dello stadio di atlanta

Il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta è stato coperto da uno striscione della FIFA martedì, in vista dei Mondiali 2026. Lo stadio sta subendo un restyling, con lavori in corso. L'insegna originale è stata coperta per le operazioni di preparazione all’evento. La copertura temporanea è visibile a pochi mesi dalla fase finale del torneo. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli dei lavori o sulla durata del restyling.

Il Mercedes-Benz Stadium, ribattezzato Atlanta Stadium, sta subendo un restyling. Martedì, l’insegna è stata coperta da uno striscione della FIFA in vista dei prossimo Mondiali di calcio 2026. Nella struttura si disputeranno otto partite, a partire dagli incontri della fase a gironi a metà giugno fino alla semifinale del 15 luglio. Sede dell’Atlanta United della MLS e degli Atlanta Falcons della NFL, lo stadio può ospitare fino a 75.000 persone, con posti a sedere aggiuntivi per eventi speciali. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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