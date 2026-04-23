Ubriaco e molesto in stazione scatta il Daspo urbano per un 55enne

Un uomo di 55 anni, noto per comportamenti molesti e ubriachezza frequente nella stazione ferroviaria, ha ricevuto il provvedimento di Daspo Urbano. La misura è stata adottata dalle autorità di polizia in risposta alle sue condotte ripetute all’interno dell’area. La decisione mira a prevenire ulteriori episodi di disturbo e garantire la sicurezza degli utenti dello scalo.

ANCONA - Spesso ubriaco e con comportamenti molesti all’interno dello scalo ferroviario, per un 55enne italiano scatta il Daspo Urbano. Per l'uomo il Questore Cesare Capocasa ha disposto il divieto di accesso alla stazione del capoluogo per un anno, dopo una serie di episodi che hanno creato.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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