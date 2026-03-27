Ubriaco importuna i passanti e litiga con un connazionale | scatta il Daspo Urbano

Questa mattina, la Polizia Municipale di Eboli è intervenuta a Santa Cecilia su segnalazioni riguardanti un uomo di 29 anni, straniero richiedente asilo, che si aggirava nel centro in stato di ebrezza. L’uomo ha importunato alcuni passanti e ha avuto un alterco con un connazionale. In seguito alle azioni, è stato applicato il provvedimento di Daspo Urbano.

In azione, la Polizia Municipale di Eboli, a Santa Cecilia, stamattina, dopo numerose segnalazioni su un 29enne straniero richiedente asilo e con precedenti penali che girovagava nel centro abitato in evidente stato di alterazione alcolica, con richieste insistenti di denaro ai passanti. Ieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ubriaco importuna i passanti e litiga con un connazionale: scatta il Daspo Urbano Articoli correlati Ubriaco infastidisce i passanti, a Capaccio: scatta il Daspo urbanoPolizia Municipale di Capaccio Paestum in azione: uno straniero, in evidente stato di alterazione per abuso di alcol, importunava i passanti in... Aggredisce i coetanei con calci e pugni ad Ancona, scatta il Daspo Urbano per due anni per un giovaneUn giovane coinvolto in un’aggressione avvenuta nel centro di Ancona lo scorso 27 dicembre è stato raggiunto dal daspo urbano. Una selezione di notizie su Daspo Urbano Disturba i passanti, Daspo urbano e foglio di via per un 43enneCasale L’uomo, di nazionalità marocchina, sanzionato per ubriachezza e denunciato dalla polizia locale ... ilcittadino.it Da ubriaco devasta un bar e aggredisce i carabinieri: scatta il DaspoL'uomo, di 34 anni, aveva scatenato un vero e proprio inferno all'interno di un locale. Danneggiate sedie e tavoli, violenza contro i militari ... ciociariaoggi.it