Durante un vertice sulla sicurezza balneare nel comprensorio toscano, è emersa una carenza di bagnini nelle postazioni di salvataggio. L'incontro ha coinvolto rappresentanti delle autorità locali e delle forze di salvataggio, che hanno discusso delle criticità legate alla copertura delle aree di spiaggia pubblica. Non sono state fornite cifre precise, ma si è sottolineata la necessità di aumentare il personale per garantire la sicurezza dei bagnanti.

La sicurezza balneare lungo la costa toscana è stata al centro del confronto tra il contrammiraglio Giovanni Canu (foto), direttore marittimo della Toscana, e il sindacato dei balneari Sib Confcommercio Toscana, col segretario nazionale Federico Pieragnoli, dai presidenti territoriali della categoria e dal vicedirettore Confcommercio Toscana Gianni Picchi. E’ stato fatto il punto anche sulle postazioni di salvataggio, già operative dal 16 maggio e attive fino a domenica 20 settembre. Il colloquio tra gli operatori e il contrammiraglio Canu ha fatto emergere che sono già in corso tutti i possibili sforzi di coordinamento da parte della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vertice su postazioni di salvataggio e sicurezza balneare: "C’è carenza di bagnini"

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