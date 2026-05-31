In Puglia, i gestori dei lidi segnalano una carenza di bagnini disponibili, con difficoltà a trovare personale locale. La mancanza di lavoratori italiani ha portato alcuni operatori a cercare bagnini dall’estero. La questione riguarda tutto il tratto di costa di circa 800 chilometri, dove ogni anno si ripropone una ricerca faticosa e lunga per coprire le esigenze di sicurezza e assistenza.

Gli 800 chilometri che disegnano la costa della Puglia, sono il terreno dove misurare meglio la problematica: non si trovano bagnini da assumere, una faticosa ricerca a ogni inizio stagione per i gestori dei lidi. Un'emergenza che fa crescere il ricorso a lavoratori stranieri, anche extraeuropei, pur di garantire il servizio di salvataggio. Tanto che di recente il presidente del sindacato italiano balneari, Antonio Capacchione, ha lanciato la sfida: li faremo arrivare dall'estero. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Puglia, è carenza di bagnini: "Nessuno lo vuole fare, arriveranno dall'estero"

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la Puglia deve smetterla

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