Puglia è carenza di bagnini | Nessuno lo vuole fare arriveranno dall' estero

Da tgcom24.mediaset.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Puglia, i gestori dei lidi segnalano una carenza di bagnini disponibili, con difficoltà a trovare personale locale. La mancanza di lavoratori italiani ha portato alcuni operatori a cercare bagnini dall’estero. La questione riguarda tutto il tratto di costa di circa 800 chilometri, dove ogni anno si ripropone una ricerca faticosa e lunga per coprire le esigenze di sicurezza e assistenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gli 800 chilometri che disegnano la costa della Puglia, sono il terreno dove misurare meglio la problematica: non si trovano bagnini da assumere, una faticosa ricerca a ogni inizio stagione per i gestori dei lidi. Un'emergenza che fa crescere il ricorso a lavoratori stranieri, anche extraeuropei, pur di garantire il servizio di salvataggio. Tanto che di recente il presidente del sindacato italiano balneari, Antonio Capacchione, ha lanciato la sfida: li faremo arrivare dall'estero. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

puglia 232 carenza di bagnini nessuno lo vuole fare arriveranno dall estero
© Tgcom24.mediaset.it - Puglia, è carenza di bagnini: "Nessuno lo vuole fare, arriveranno dall'estero"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

la Puglia deve smetterla

Video la Puglia deve smetterla

Notizie e thread social correlati

Latte: decine di disdette ad allevatori pugliesi Cia Puglia: troppo dall'esteroNegli ultimi giorni, gli allevatori pugliesi di latte crudo hanno ricevuto decine di disdette di ordini.

Estate: Assobalneari, carenza bagnini? Peroposta di usare AI segnale fallimento riforma che ha modificato sistema formazione e abilitazioneDurante l’estate, le associazioni di categoria hanno evidenziato una grave carenza di assistenti bagnanti sulle spiagge italiane.

Temi più discussi: Lavoro in Puglia, l’allarme della Cisl: Troppa precarietà, l'88% dei nuovi contratti sarà a termine; Puglia. Decaro ha incontrato i nuovi Dg: Il primo compito è prendersi cura dei pazienti; Quei conti in rosso della Sanità pugliese e il diritto alle cure; Sanità, Cera: Carenza di medici, con i pugliesi che rinunciano alle cure, o scappano fuori.

puglia è carenza diSanità, Cera: Carenza di medici, con i pugliesi che rinunciano alle cure, o scappano fuoriIn Commissione bilancio, è stato discusso l'aggiornamento del documento di economia e finanza regionale. E in quel documento (non in un dossier ... corrieresalentino.it

puglia è carenza diConcorso oss Puglia: 22-23-24 giugno le preselezioni. Stop al blocco assunzioni e svolta su SanitaserviceIl concorso OSS in Puglia si avvicina: le preselezioni si terranno dal 22 al 24 giugno. Preparati per il futuro della sanità. nursetimes.org

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web