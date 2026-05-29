La carenza di personale di salvataggio mette a rischio la sicurezza sulle spiagge toscane. Durante un incontro tra autorità e operatori, è stato evidenziato che le postazioni sono insufficienti rispetto alle esigenze, lasciando molte zone senza vigilanza adeguata. Le autorità hanno segnalato che le risorse disponibili non bastano a coprire tutte le spiagge, aumentando il rischio di incidenti. Nessuna misura concreta è stata ancora annunciata per colmare questa lacuna.

LIVORNO – La sicurezza balneare lungo la costa toscana è stata al centro del confronto tra il contrammiraglio Giovanni Canu, direttore marittimo della Toscana, e il sindacato dei balneari Sib Confcommercio Toscana, rappresentato dal segretario nazionale Federico Pieragnoli, dai presidenti territoriali della categoria e dal vicedirettore di Confcommercio Toscana Gianni Picchi. Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto anche sulle postazioni di salvataggio, già operative dallo scorso 16 maggio e attive fino a domenica 20 settembre, secondo quanto indicato dalle ordinanze di sicurezza balneare, che le prevedono nell’arco temporale compreso fra la terza settimana di maggio e la terza settimana di settembre. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sicurezza balneare, il vulnus è la carenza di personale per il salvataggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stagione balneare, le novità riccionesi: macedonia in vendita in spiaggia e nuove date per il salvataggioCon l'inizio della stagione balneare, ufficializzato il 4 aprile, il Comune di Riccione ha diffuso le nuove disposizioni per l’accesso alle spiagge...

Carenza di personale: il sistema sanitario non reggerebbe una pandemiaIl sistema sanitario italiano si trova ad affrontare una carenza di personale che mette a rischio la gestione di un’eventuale pandemia.