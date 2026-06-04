Vertenza Pierburg proclamato nuovo sciopero Fiom-Cgil | Rheinmetall ignora anche il ministero inaccettabile una vendita unilaterale

Lo sciopero è stato proclamato nella vertenza Pierburg. La Fiom-Cgil critica l’azienda, accusandola di ignorare anche le richieste del ministero. È passato più di un anno senza risposte e l’azienda ha annunciato una vendita che viene definita inaccettabile. La situazione riguarda il comportamento ritenuto gravissimo e la mancanza di confronto, con il rischio di un’ulteriore escalation delle tensioni.

Un anno e più di mancate risposte, un comportamento gravissimo e una vendita, per come si prospetta, "inaccettabile". Abbastanza per proclamare l'ennesimo sciopero, indetto dalla Fiom Cgil e dalle Rsu dei lavoratori, alla Pierburg di Livorno, con tanto di presidio previso davanti allo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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