Vertenza Pierburg sospeso il tavolo al Mimit L' ira della Fiom | Nessuna garanzia da Rheinmetall così è inaccettabile

Il tavolo di confronto sulla vertenza Pierburg è stato sospeso al Ministero delle imprese e del made in Italy. La Fiom ha espresso forte disappunto, accusando Rheinmetall di non offrire garanzie sul futuro dei lavoratori. La situazione riguarda lo stabilimento di Livorno, che fa parte del gruppo tedesco Rheinmetall, ora in vendita poiché la società intende dismettere il ramo Power Systems dedicato alle produzioni civili.

Si addensano le nubi sul futuro della Pierburg di Livorno, l'azienda del gruppo Rheinmetall in vendita dopo la volontà del colosso tedesco della difesa di dismettere il ramo Power Systems legato alle produzioni civili. È stato infatti sospeso il tavolo convocato ieri, martedì 28 aprile 2026, al.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Pierburg, slitta la vendita e restano le incertezze. Fiom-Cgil: "Rheinmetall si presenti al tavolo e dia garanzie occupazionali e produttive"Ieri l'incontro al Mimit, presente l'ad di Pierburg Italia ma non il gruppo tedesco: "L'azienda si assuma le responsabilità sul futuro dei siti... Leggi anche: Crisi auto, trema lo stabilimento Pierburg: due offerte sul tavolo per il dopo-Rheinmetall Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Pierburg, vertenza ancora in stallo: tavolo sospeso al Mimit; Vertenza Pierburg, sospeso il tavolo al Mimit. L'ira della Fiom: Nessuna garanzia da Rheinmetall, così è inaccettabile; Pierburg: tavolo sospeso al Mimit; Pierburg, ancora nessuna garanzia. Nessun passo avanti sulla vertenza Pierburg. L’incontro svolto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è chiuso con un nulla di fatto e con la sospensione del tavolo, dopo che l’azienda non ha fornito le garanzie richieste. - facebook.com facebook