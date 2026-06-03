puglia schlein e conte in campo per il ballottaggio di rossella fini

Nel ballottaggio in Puglia, Schlein e Conte sono entrati in campo per sostenere Rossella Fini. La loro presenza mira a rafforzare la coalizione di centrosinistra, che si oppone a Floriana Natale. Le campagne di entrambi si concentrano sulla mobilitazione degli elettori e sulla critica alle proposte dell’avversaria. La strategia prevede incontri pubblici e messaggi sui social media per aumentare il sostegno in vista del voto finale.

Come influenzerà l'arrivo di Schlein e Conte il voto finale?. Quale strategia userà il campo largo per battere Floriana Natale?. Dove si terranno gli incontri decisivi per la candidata Rossella Fini?. Perché la presenza dei leader nazionali cambierà il futuro del borgo?.? In Breve Schlein visita Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo mercoledì 3 giugno.. Giovedì 4 giugno Giuseppe Conte incontra Rossella Fini in Corso Umberto I.. Domenico De Santis punta sull'unità tra PD e Movimento 5 Stelle.. Ballottaggio contro Floriana Natale previsto per i giorni 7 e 8 giugno.. Schlein e Conte in Puglia per il sostegno a Rossella Fini a San Giovanni Rotondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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