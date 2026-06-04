Versilia | sequestrati terreni e conti a imprenditore Recuperato oltre un milione di euro sottratto al fisco

Notizia in breve

Nella zona della Versilia, sono stati sequestrati terreni di valore tra Pietrasanta e Camaiore e conti bancari di un imprenditore. Le autorità hanno recuperato oltre un milione di euro sottratti al fisco. Il sequestro fa parte di un'operazione di contrasto all’evasione fiscale. Le proprietà e le somme sono state messe sotto sequestro preventivo, in attesa di eventuali sviluppi legali. L’operazione coinvolge segnalazioni e verifiche finanziarie condotte dalle forze dell’ordine.