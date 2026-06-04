Versilia | sequestrati terreni e conti a imprenditore Recuperato oltre un milione di euro sottratto al fisco
Nella zona della Versilia, sono stati sequestrati terreni di valore tra Pietrasanta e Camaiore e conti bancari di un imprenditore. Le autorità hanno recuperato oltre un milione di euro sottratti al fisco. Il sequestro fa parte di un'operazione di contrasto all’evasione fiscale. Le proprietà e le somme sono state messe sotto sequestro preventivo, in attesa di eventuali sviluppi legali. L’operazione coinvolge segnalazioni e verifiche finanziarie condotte dalle forze dell’ordine.
Lucca, 4 giugno 2026 – Terreni di pregio tra Pietrasanta e Camaiore e disponibilità finanziarie per oltre un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Lucca nell’ambito di un’indagine che coinvolge un imprenditore viareggino operante nel settore del supporto alle aziende edili. Il provvedimento, disposto dal tribunale di Lucca su richiesta dell’autorità giudiziaria, rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa avviata nel 2024 dai finanzieri di Viareggio dopo un controllo fiscale nei confronti di una delle società amministrate dall’imprenditore. Ingente somma non versata al fisco Secondo quanto... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Segui gli aggiornamenti su Fisco.
Riciclava denaro per i Casalesi: sequestro da circa 5 milioni di euro
Notizie e thread social correlati
Lucca, conti svuotati e terreni blindati in Versilia: caccia al milione nascosto dall’imprenditoreA Viareggio, un imprenditore è stato scoperto aver svuotato i conti aziendali, usandoli come una cassaforte personale.
Biglietti per gli eventi. Vendita ’in nero’ online. Sottratto al fisco un milione di euroNegli ultimi mesi sono stati sequestrati online numerosi biglietti per eventi sportivi e musicali venduti illegalmente.
Si parla di: L'azienda spolpata e usata come un bancomat.
Versilia: sequestrati terreni e conti a imprenditore. Recuperato oltre un milione di euro sottratto al fiscoL’indagine della Guardia di Finanza di Lucca riguarda un imprenditore attivo nel settore del supporto alle aziende edili. Sotto sequestro disponibilità finanziarie e quote di tre terreni tra Pietrasan ... lanazione.it
L'azienda spolpata e usata come un bancomatVERSILIA: La guardia di finanza ha sequestrato a un imprenditore beni e disponibilità finanziarie per oltre un milione di euro. Due anni di indagini ... toscanamedianews.it