Biglietti per gli eventi Vendita ’in nero’ online Sottratto al fisco un milione di euro

Negli ultimi mesi sono stati sequestrati online numerosi biglietti per eventi sportivi e musicali venduti illegalmente. In particolare, è stato scoperto un giro di vendita 'in nero' che ha sottratto al fisco circa un milione di euro. Per un concerto dei Coldplay allo Stadio Olimpico di Roma previsto per luglio 2024, i venditori abusivi sono riusciti ad aumentare il prezzo fino al 300 per cento rispetto al costo ufficiale.

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Per un biglietto dei Coldplay allo Stadio Olimpico di Roma, a luglio 2024 erano riusciti ad incassare anche il 300 per cento in più. Nel giro di tre anni avevano piazzato e venduto sul mercato online, quello parallelo qualcosa come 15mila ticket, ovviamente a prezzi maggiorati (rispetto al valore nominale stabilito) tra concerti, Formula Uno, partite di campionato intascando ben due milioni di euro. A sgominare il ‘ bagarinaggio online ’ la Guardia di Finanza, attraverso un’attività di indagine che ha interessato il mercato della commercializzazione dei titoli di accesso agli eventi di spettacoli e sportivi, al fine di individuare, nello specifico settore, fenomeni di acquisto massivo di titoli da parte di singoli acquirenti, per la successiva rivendita illegale a prezzi maggiorati sul mercato secondario.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biglietti per gli eventi. Vendita ’in nero’ online. Sottratto al fisco un milione di euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Mio fratello ha sottratto la mia parte dell’eredità di mamma”: Tribunale gli sequestra 1 milione di euroIl Tribunale di Rimini ha sequestrato in via cautelare 1 milione di euro in beni al fratello di una donna che aveva denunciato movimenti secondo lei... L’avviso. Biglietti in vendita online fino al giorno della partitaI biglietti per assistere al match Siena-Foligno, in programma domenica alle 14,30 allo stadio Franchi, saranno in vendita fino al giorno della gara... Argomenti più discussi: Calendario della F1 2026: quando saranno in vendita i biglietti?; In vendita i biglietti per gli spettacoli della Biennale Teatro; In vendita i biglietti per la Cavalcata Sarda 2026; Con Il Fuoco Negli Occhi verso i Playoff – Al via la vendita dei biglietti. Avviata la vendita generale dei biglietti per i due concerti primaverili di @oliviarodrigo all’Unipol Dome di Milano. L’artista californiana salirà sul palco de il 27 e 28 aprile 2027 x.com Vendita dei biglietti per le promozioni giapponesi ad aprile 2026 reddit Derby Roma-Lazio: biglietti in vendita libera, ecco date, prezzi e modalità per lo Stadio OlimpicoLa corsa ai biglietti per il derby della Capitale tra Roma e Lazio entra nel vivo. La sfida, in programma domenica 17 maggio (in attesa di conoscere le decisioni finali da parte ... ilmessaggero.it