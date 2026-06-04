A Viareggio, un imprenditore è stato scoperto aver svuotato i conti aziendali, usandoli come una cassaforte personale. Contestualmente, sono stati sequestrati terreni in Versilia per bloccare eventuali beni nascosti. Le autorità hanno individuato un ampio ammanco, mentre i debiti con lo Stato sono cresciuti a livelli elevati. La situazione ha portato alla ricerca di un milione di euro nascosto.

VIAREGGIO – Le casse aziendali utilizzate come una cassaforte privata da cui attingere a piacimento, mentre i debiti con lo Stato accumulavano cifre da capogiro. Un giro di vite investigativo ha fatto scattare un maxisequestro a Viareggio a un imprenditore edile, attivo nel comparto dei servizi di supporto per i cantieri, accusato di aver fatto sparire un patrimonio a sei zeri tra i canali della Versilia. L’indagine, condotta dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Lucca, ha preso le mosse nel duemilaventiquattro attraverso una mirata ispezione fiscale. Gli accertamenti patrimoniali hanno portato alla luce una base imponibile di 1,2 milioni di euro completamente nascosta al fisco, una manovra finanziaria che ha permesso di evadere l’iva per un ammontare che supera i 220mila euro complessivi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Lucca, conti svuotati e terreni blindati in Versilia: caccia al milione nascosto dall’imprenditore

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