Versi tra Appennino e mare | nuovi sguardi sulla poesia attuale

Un poeta ha scritto versi che collegano le montagne dell’Appennino con il mare, descrivendo il movimento delle onde e la risacca. Le sue parole riflettono anche il dolore per un lutto, associando il flusso marino a sentimenti di perdita. La poesia esplora il dialogo tra la verticalità delle montagne e il movimento fluido del mare, creando un’immagine di connessione tra natura e emozioni.

Come può la verticalità dell'Appennino dialogare con il movimento del mare? Quale legame profondo unisce la risacca marina al dolore per un lutto? Perché la pubblicazione digitale sta cambiando il modo di vivere la poesia? Come trasformano questi autori i paesaggi locali in immagini universali??? In Breve Giorgio Bolla esplora la spiritualità dell'Appennino con il testo Appennino santo Sara Notaristefano descrive il lutto materno nel componimento Un'onda muore da . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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