Sguardi nuovi sulla realtà con i corti di Integrazione Film Festival

Dal 12 al 16 maggio in Piazza della Libertà si terrà la rassegna cinematografica organizzata dalla Cooperativa Impresa Sociale Ruah. La manifestazione presenta cortometraggi che offrono nuove prospettive sulla realtà, offrendo uno sguardo diverso attraverso le storie raccontate sul grande schermo. L’evento, giunto alla sua edizione, coinvolge vari autori e produttori che presentano i loro lavori in un contesto pubblico e condiviso.

Articolo. Dal 12 al 16 maggio in Piazza della Libertà torna il festival organizzato dalla Cooperativa Impresa Sociale Ruah. L’ingresso sarà libero e gratuito Cinque documentari e dieci cortometraggi in concorso e cinque film fuori concorso, più una serie su Rai Play per una settimana di festival a ingresso gratuito, che accanto al cinema propone anche incontri con registi, attrici e attori, laboratori nelle scuole, mostre e un importante evento dal vivo con il giornalista Gabriele Del Grande. « Integrazione Film Festival» torna con la sua edizione numero 20 nello spazio Cult! di Palazzo Libertà dal 12 al 16 maggio, una proposta culturale che...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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