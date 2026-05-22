Salento la poesia tra foto e versi | farfalle e fiori nel verde

Nel Salento, un progetto unisce immagini e parole creando un racconto visivo e poetico. Una fotografia di farfalle cattura il movimento leggero di insetti che si posano su fiori verdi, mentre i versi di un poeta descrivono emozioni e legami nascosti tra natura e sentimento. L'interazione tra la fotografia di Anna e i versi di Carlo invita a riflettere su come un’immagine possa trasmettere sensazioni d’amore e bellezza, mantenendo un legame diretto con elementi naturali e poetici.

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