Salento la poesia tra foto e versi | farfalle e fiori nel verde
Nel Salento, un progetto unisce immagini e parole creando un racconto visivo e poetico. Una fotografia di farfalle cattura il movimento leggero di insetti che si posano su fiori verdi, mentre i versi di un poeta descrivono emozioni e legami nascosti tra natura e sentimento. L'interazione tra la fotografia di Anna e i versi di Carlo invita a riflettere su come un’immagine possa trasmettere sensazioni d’amore e bellezza, mantenendo un legame diretto con elementi naturali e poetici.
? Domande chiave Cosa nasconde il legame tra lo scatto di Anna e i versi di Carlo?. Come può una fotografia di farfalle diventare un'allegoria d'amore?. Chi decide quali immagini dei cittadini verranno pubblicate sulla redazione?. Come possono i lettori inviare i propri lavori per partecipare?.? In Breve Anna Chiara Solfini invia lo scatto tramite posta elettronica alla redazione.. Carlo Barbieri interpreta la foto con versi allegorici sulle campagne di San Cesario.. I lettori partecipano inviando foto e note descrittive all'indirizzo e-mail dedicato.. L'iniziativa promuove la valorizzazione del patrimonio paesaggistico di San Cesario di Lecce. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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