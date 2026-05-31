Rabiot apre al Napoli | decisivo il rapporto con Allegri

Rabiot ha dichiarato di essere aperto a un trasferimento al Napoli, sottolineando l’importanza del rapporto con l’attuale allenatore. La società partenopea ha mostrato interesse per il centrocampista, che ha già avuto esperienze in Italia. La trattativa dipende anche dalla volontà del giocatore e dalle condizioni contrattuali. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata, ma le parti stanno valutando le possibilità di un trasferimento nelle prossime settimane.

Ci sono amori che non possono proprio fare a meno di non finire: una prova l’abbiamo avuta già due anni fa, quando Conte, neo allenatore del Napoli, come primo acquisto chiese il suo uomo di fiducia: Romelu Lukaku. Allegri, da parte sua, ha anch’egli un altro uomo di fiducia: Adrien Rabiot. E proprio il francese ha dato apertura a seguire nuovamente il tecnico livornese, questa volta ovviamente a Napoli. Ne parla Pedullà. Il duo Allegri-Rabiot ai piedi del Vesuvio. Spiega Pedullà: “Tra Adrien Rabiot e Allegri esiste un filo diretto e c’è una chiara apertura da parte del centrocampista a seguirlo ovunque vada. Rabiot seguirebbe Allegri in capo al mondo, perché tra i due esiste un rapporto speciale e particolare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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