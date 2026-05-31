Il centrocampista potrebbe lasciare il Milan e seguire l’allenatore a Napoli. La madre e agente del giocatore ha già avviato trattative con il club partenopeo, mentre il tecnico ha chiesto il suo acquisto. La situazione crea incertezza sul futuro del giocatore, che potrebbe andare via prima della fine del mercato. Non ci sono ancora dettagli definitivi sugli accordi, ma le parti sono in contatto.

Il ribaltone che ha portato al licenziamento di Massimiliano Allegri rischia di generare un vero e proprio esodo tecnico in casa Milan. Secondo quanto rilanciato da La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Milano rossonera dopo una sola stagione per seguire il suo mentore calcistico all'ombra del Vesuvio, sponda Napoli. Si profilerebbe così il terzo capitolo del binomio Allegri-Rabiot, dopo le tappe comuni alla Juventus e al Milan. Il legame tra il francese e il Milan è regolato da un contratto triennale con scadenza 30 giugno 2028 (con opzione per il quarto anno) a cifre pesantissime per i parametri societari.... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan nei guai, anche Rabiot può andare via: il richiamo di Allegri, gli accordi di mamma Véronique

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