Una donna di 38 anni è stata arrestata a Verona dopo aver tentato di rubare un portafoglio in una profumeria. La vittima le si è avvicinata distraendola, poi la donna ha cercato di fuggire con il bottino. I filmati delle telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare e fermare la sospettata. La sicurezza del negozio ha collaborato con le forze dell’ordine per bloccare il tentato furto.

Un arresto ieri pomeriggio a Verona. Una donna di trentotto anni, originaria della Bulgaria, è stata fermata e arrestata con l’accusa di tentato furto all’interno di un supermercato di Corso Milano. L’episodio è stato sventato grazie alla prontezza del personale di sicurezza e all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza. La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la richiesta di intervento è giunta alla Centrale Operativa della Questura intorno alle 16.15 di ieri. Il personale addetto alla sicurezza di un supermercato di Corso Milano ha segnalato di aver sorpreso una donna mentre cercava di sottrarre un portafoglio dalla borsa di una cliente intenta a fare acquisti nel reparto profumeria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Verona, le distrae la vittima e lei le sfila il portafoglio in profumeria: 38enne incastrata dai video

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