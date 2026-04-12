Furto in profumeria | le immagini che inchiodano i ladri |VIDEO

Una coppia è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza mentre entrava in una profumeria di via Filangieri. Dopo aver osservato attentamente l’interno, uno dei due ha preso un prodotto da uno dei espositori e lo ha nascosto nella propria borsa. L’episodio è stato registrato dalle telecamere di sicurezza e le immagini sono state rese pubbliche. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Una coppia entra in una profumeria di via Filangieri, si guarda intorno, poi occulta un prodotto preso da uno dei banchi. È quanto ripreso dalle telecamere di un negozio del quartiere Chiaia, a Napoli e pubblicato sui canali social del parlamentare di Avs Francesco Borrelli: "Ieri sera nella.🔗 Leggi su Napolitoday.it Forte dei Marmi, furto con strappo in profumeria. Ladro inseguito per le vie del centroForte dei Marmi, 14 febbraio 2026 – Furto con strappo nel tardo pomeriggio di venerdì 13 febbraio in pieno centro a Forte dei Marmi. Manduria. Tentano un furto in una profumeria, denunciate due personeTarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due cittadini di nazionalità georgiana ritenuti presunti responsabili...