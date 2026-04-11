Tre giovani sono stati denunciati dopo aver utilizzato un bancomat preso da un portafoglio smarrito a Casalmaggiore. Due di loro hanno 23 anni, mentre la terza ha 21 anni. Le autorità hanno individuato i soggetti grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza, che hanno documentato le loro operazioni con le carte di pagamento. La vicenda si è conclusa con la denuncia degli autori, sospettati di aver agito in modo illecito.

Tre giovani, due ventitreenni e una ventunenne, sono stati denunciati per l’uso illecito di carte di pagamento dopo aver sottratto un portafoglio smarrito a Casalmaggiore. Il furto dei beni si è trasformato in un’operazione di spesa non autorizzata a Piadena Drizzona, dove i responsabili hanno utilizzato tre bancommatili per un totale di oltre 320 euro, venendo poi identificati grazie all’incrocio tra i movimenti dell’home banking e le riprese video di un locale. La catena di eventi tra lo smarrimento e l’accorgimento del prelievo. Tutto ha avuto inizio il 26 marzo, quando un cittadino residente in paese ha perso il proprio portafoglio contenente sia la documentazione personale che tre diverse carte prepagate o di debito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Portafoglio rubato e bancomat usati: tre giovani scoperti dai video

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